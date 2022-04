RIMINI. Il Prefetto ha ricevuto in visita il nuovo Questore

Condividi l'articolo

Il Prefetto Giuseppe Forlenza ha ricevuto in visita il nuovo Questore di Rimini Rosanna Lavezzaro. Il colloquio si è svolto all’insegna della massima cordialità e si è sviluppato con una panoramica a largo raggio sulle principali tematiche di interesse per l’intero territorio provinciale e, in particolare, sugli scenari che coinvolgono l’attività delle Forze dell’Ordine. Tra gli argomenti affrontati, un focus dedicato è stato quello incentrato sulle numerose manifestazioni, anche di grande richiamo nazionale e internazionale, che si snodano in provincia lungo l’arco dell’intero anno e che si intensificano in primavera e in estate, a partire dalla prossima Adunata Nazionale degli Alpini. Il colloquio è quindi proseguito con la partecipazione del Comandante Provinciale dei Carabinieri Mario La Mura e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Alessandro Coscarelli.