Rimini. Il Prefetto: “L’epidemia non è ancora finita, stabilimenti balneari e movida sorvegliati speciali”. Ma gli ultimi dati sono confortanti

Rimini, 21 maggio 2020

Le Prefetture di Rimini e di Pesaro e Urbino informano che sono pervenute le comunicazioni congiunte dei Presidenti delle Regioni Emilia Romagna e Marche unitamente a quelle dei Presidenti delle Province di Rimini e di Pesaro e Urbino, per effetto delle quali, a decorrere dalla data odierna, è stata determinata, per i residenti delle predette province, la possibilità di effettuare visite a congiunti residenti nelle province confinanti.

L’accordo prevede che ai fini degli spostamenti le persone interessate devono munirsi di idonea autocertificazione.

Inoltre, si è svolta nella mattinata di oggi in videoconferenza una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della provincia di Rimini Alessandra Camporota, con la partecipazione dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, del Presidente della Provincia, dell’Assessore alla Sicurezza del Comune di Rimini e dei Sindaci del territorio.

Una apposita sessione del Comitato, dedicata al tema dei controlli messi in atto per assicurare l’attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza Covid-19, nonché alla pianificazione dell’attività futura alla luce delle disposizioni del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, del DPCM 17 maggio 2020 e delle Ordinanze della Regione Emilia-Romagna, che in un quadro coordinato disciplinano gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche e sociali.

Dallo scorso lunedì sono stati rimodulati i servizi di controllo del territorio superando il sistema dei varchi e dei blocchi.

Si è aperta una nuova fase in cui il venir meno, nel territorio regionale, del divieto di mobilità e dell’inevitabile incremento dei flussi di traffico stradale richiede una necessaria ricalibratura dei controlli finalizzati a verificare l’osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria.

“La ripresa della mobilità e delle attività economiche” – ha affermato il Prefetto – “non può prescindere dal rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e di aggregazioni di persone e dall’osservanza delle misure di distanziamento sociale, atteso che non abbiamo ancora superato la situazione di emergenza e permane il pericolo di una nuova ondata di contagi”.

Tutti i Sindaci, condividendo tale impostazione di cautela, assicurano la massima attenzione da parte delle Polizie Locali all’attività di controllo sul rispetto delle regole anti Covid-19 e adotteranno tutte le misure ritenute opportune.

Si rende perciò ancora necessario garantire, su vari versanti, una attività di controllo, la cui efficacia è rimessa, oltre al massimo impegno di tutte le Forze di polizia, compresa quella Locale, soprattutto alla indispensabile collaborazione dei cittadini, considerando in modo particolare la anticipazione della apertura degli stabilimenti balneari a sabato 23 maggio p.v., così come deliberata dalla Regione Emilia-Romagna.

Il Prefetto, al riguardo, si è rivolto ai Sindaci sottolineando la necessità di sensibilizzare i gestori affinché adottino ogni misura necessaria per garantire il rispetto delle misure sul distanziamento sociale e di sicurezza.

Nelle aziende, ai controlli che vengono attuati dalle Forze di Polizia si aggiungono quelli effettuati dai Vigili del Fuoco, dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e dall’AUSL, la cui attività è coordinata da un Nucleo appositamente costituito e coordinato dalla Prefettura.

“È importante riprendere le abitudini della vita quotidiana in sicurezza” – ha concluso il Prefetto – “in un contesto ancora emergenziale che pone tuttora in risalto la necessità imprescindibile dei controlli, sebbene con una adeguata ricalibratura, al fine di verificare l’osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria. Non può trascurarsi il rilevante impatto delle condotte dei cittadini tanto sulla salute quanto sulla economia locale, che consente il soddisfacimento, oltreché delle esigenze della produzione e dell’occupazione, dei bisogni essenziali della vita quotidiana”.

In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, l’AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.

Si registrano oggi 19 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo. Conseguentemente, il totale è di circa 1.590 pazienti guariti.

Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi, nella giornata odierna se ne contano 6, comunicati dalla Regione. Di questi uno è residente fuori provincia.

I casi odierni fanno riferimento a 3 pazienti di sesso femminile e 3 di sesso maschile, tutti in isolamento domiciliare.

È stato inoltre comunicato un decesso di un uomo di 85 anni residente in provincia.

Si attestano dunque su 2.113 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, 2.010 residenti in provincia e 103 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali.

Aggiornando il quadro complessivo dei dati precedentemente forniti, sulle persone con residenza o domicilio in provincia di Rimini che risultano positive, va ricordato che tali dati ricomprendono anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia.

Tali dati storici, elaborati dall’inizio dell’emergenza sanitaria e divisi per comune di residenza/domicilio risultano essere i seguenti: