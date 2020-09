Rimini. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIUSEPPE CONTE HA CONSEGNATO AL GRUPPO SGR IL PREMIO WELFARE CHAMPION 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIUSEPPE CONTE HA CONSEGNATO AL GRUPPO SGR

IL PREMIO WELFARE CHAMPION 2020

Si tratta del riconoscimento alle imprese per il loro impegno nel coinvolgimento

dei lavoratori nel welfare aziendale

Bilancio di sostenibilità 2020: il Gruppo SGR ha distribuito agli stakeholder un valore aggiunto di 67,6 milioni e generato sui territori serviti un indotto di 141,2 milioni.

Micaela Dionigi: “Creiamo valore condividendo e valorizzando le persone

che lavorano in azienda e le comunità nelle quali operiamo”

Rimini, 23 settembre 2020 – Il Presidente del Consiglio Antonio Conte ha consegnato al Gruppo SGR il Premio Imprese Welfare Champion 2020. La cerimonia si è svolta a ‘Roma Eventi Piazza di Spagna’. Alla consegna, preceduta dalla presentazione del Rapporto Welfare Index 2020, è intervenuto Demis Diotallevi, Vicedirettore Generale del Gruppo SGR.

“E’ un riconoscimento eccezionale e per noi motivo di grande orgoglio – il commento di Micaela Dionigi, Presidente del Gruppo SGR – Le persone sono al centro di ogni nostra strategia e ciò deriva da una cultura d’impresa ben precisa che caratterizza da sempre il Gruppo. Alle strategie seguono comportamenti quotidiani, progetti concreti che guardano all’interno e all’esterno dell’azienda. Siamo convinti che questa strategia crei valore condiviso e nello stesso tempo migliori le condizioni economiche e sociali delle comunità in cui operiamo”.

Il Rapporto Welfare Index 2020 è la ricerca scientifica più approfondita sul welfare aziendale nelle PMI italiane, presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Sottosegretario di Stato per il Lavoro e le Politiche Sociali, Stanislao Di Piazza.

Sono 78 le imprese italiane che hanno ottenuto le 5 W del rating Welfare Index PMI, realtà che si caratterizzano per numerosità e intensità delle iniziative, grado di coinvolgimento dei lavoratori e impegno economico e organizzativo nel welfare aziendale. Le imprese premiate si sono caratterizzate per aver messo salute e sicurezza al centro degli obiettivi aziendali e per aver accresciuto il loro impegno anche in assistenza, formazione, conciliazione vita lavoro. A ciò si aggiunge, in particolare, la grande capacità di reazione e resilienza all’impatto della crisi Covid.

Tra le 78 imprese eccellenti individuate da Premio, il Gruppo SGR, Welfare Champion 2020 per il settore commercio e servizi, con menzione speciale per la resilienza dimostrata.

Durante l’emergenza sanitaria il Gruppo SGR, oltre ad avere adottato tutte le misure di sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro, si è contraddistinto per aver immediatamente organizzato lo smart working per i propri 490 dipendenti; per aver stipulato a loro favore una polizza assicurativa che comprendeva una serie di tutele e servizi in caso di contagio da Covid-19; per aver avviato facilitazioni e rateizzazioni gratuite a favore dei propri 240mila clienti, ai quali è stato reso possibile svolgere la quasi totalità delle operazioni online. A ciò si aggiunge l’impegno a sostegno delle strutture ospedaliere durante l’emergenza Covid.

In generale, come testimoniato dal Bilancio di Sostenibilità appena diffuso, il Gruppo SGR ha distribuito agli stakeholder un valore aggiunto di 67,6 milioni e generato sui territori serviti un indotto di 141,2 milioni.