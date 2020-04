Rimini. Il presidente della Provincia di Rimini scrive ai Sindaci per proporre gli orari del TPL per la Fase 2 e per la stagione estiva

Il presidente della Provincia, Riziero Santi, ha scritto ai Sindaci dei Comuni del territorio per sottoporre loro una proposta, concordata con Amr, di orari del TPL per la cosiddetta Fase 2 e per la stagione estiva. Salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali, la Provincia nell’ambito delle sue competenze in materia di trasporto pubblico locale, formula le seguenti proposte: dal 4 maggio al 6 giugno orario feriale invernale, con esclusione del servizio scolastico e sospensione del servizio nei giorni festivi; dal 7 giugno orario estivo con alcuni aggiustamenti concordati con AMR, tarando il servizio sulla scorta del programma di esercizio del 2019, ma alle frequenze di base, valutando singoli potenziamenti in ragione di specifiche esigenze. “La Provincia ritiene indispensabile – dichiara il presidente Riziero Santi – farsi trovare pronti e operativi per la Fase 2 su tutti i fronti. Nell’ambito dell’organizzazione degli orari del TPL, in accordo con Amr, ho scritto a tutti i Sindaci formulando una proposta organica in materia di trasporto pubblico locale. Una proposta che, in attesa di conoscere le modalità che verranno definite a livello nazionale e regionale per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi pubblici, tenga conto delle esigenze del territorio nella Fase 2 e successivamente per il periodo estivo. Ai Sindaci ho chiesto di valutare il programma e di far pervenire quanto prima possibile eventuali osservazioni ed esigenze particolari. Stante la situazione in divenire, resta ovviamente sempre aperta la possibilità di valutare anche successivamente modifiche di linee e orari.”