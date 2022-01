Rimini. Il prestito dell’amico diventa un incubo: artigiano costretto ad assegni in bianco e minacciato

Condividi l'articolo

Il prestito ricevuto da un amico diventa un incubo. Tutto parte quando un 40enne riminese, dipendente di una ditta, decide di mettersi in proprio con una attività. Una scelta facilitata dall’intervento inaspettato di un amico facoltoso, il quale si offre di prestargli circa 40mila euro. Un tesoretto di liquidità dato senza scritture o altri documenti, ma solo con una stretta di mano. L’artigiano riesce così a mettere in piedi la sua piccola impresa e gli affari sembrano andare bene, tanto che riesce e restituire parte del prestito ricevuto con piccole tranche che si aggirano alcune attorno ai mille e altre attorno ai 3mila euro. Il denaro però non è sufficiente per coprire tutto il debito e a quel punto si rivolge al suo amico con cui trova un ulteriore accordo: l’artigiano, visto il consistente numero di immobili della controparte, si offre di fare dei lavori da “monetizzare” e da scalare dal residuo di prestito. E’ però a quel punto che inizia il dramma: l’amico, dopo diversi interventi già eseguiti nelle case, chiede all’artigiano l’intera cifra che gli aveva prestato. Secondo lui quanto dato e fatto fino a quel momento è soltanto il pagamento degli interessi. Un’ulteriore somma di denaro non serve a calmare le pretese del creditore, il quale decide poco tempo dopo di presentarsi a casa dell’artigiano per avere quanto vuole: nell’abitazione trova solo la moglie e il figlio piccolo; l’uomo urla e costringe la donna a compilargli degli assegni in bianco che poi lui riempie con le somme che pretende. Poi la costringe a fare una scrittura privata per riconoscere il debito e farsi garante per il marito. Una situazione disperata tanto che la vittima alla fine decide di rivolgersi ai carabinieri. Da lì scattano le indagini che portano il presunto amico a processo, fino ad arrivare a una condanna in primo grado di 3 anni e 4 mesi, per tentata estorsione.