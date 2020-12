Rimini. Il primo passo nella scuola dei “grandi” è on line, Open Day alle medie Spallanzani

Incontro on line con la realtà educative delle scuole medie Fondazione Karis. Doposcuola aperto ogni giorno, insegnanti inglese coni insegnanti madrelingua, corsi di impostazione al metodo di studio per gli alunni delle prime. Durante Open Day, intervento dello psicologo e psicoterapeuta dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Luigi Ceriani.

Rimini, 4 dicembre 2020 – Continuano gli incontri di bambini e adolescenti con le scuole del prossimo anno. Domani (sabato 5 dicembre – ore 15.00) arriva il momento delle due scuole medie, pubbliche paritarie, W. Spallanzani, della Fondazione Karis.

Come per gli altri istituti degli altri ordini di studio della Fondazione, da scuola per l’infanzia fino ai licei, l’Open day si svolgerà solo on line. Bambini e genitori affronteranno on line il tour virtuale delle sedi riminesi di Via Brandolino e della Comasca, frequentate ogni anno da 300 alunni. Ascolteranno l’intervento dello psicologo e psicoterapeuta dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Luigi Ceriani, su modi e importanza del primo passo da compiere nel mondo delle scuole dei “grandi” e scopriranno gli aspetti più importanti della proposta educative delle “W. Spallanzani”.

In particolare, le lezioni con madrelingua inglese durante tutto l’anno scolastico per arrivare alla certificazione del livello di apprendimento, la Fondazione Karis è centro di certificazione lingua accreditato presso la Cambridge University e i servizi scolastici pomeridiani: tra settembre e dicembre i corsi di “impostazione metodo di studio” per le classi prime e il doposcuola sempre operativo da lunedì a venerdì fino alle ore 16.00. Infatti, la settimana scolastica delle medie “W. Spallanzani” termina con la mattina e il pomeriggio di studio di ogni venerdì.