Rimini. IL PRODUCER DI RIMINI ALEXENN RISCALDA L’ESTATE CON IL SINGOLO “SORRENTO” USCITO SU ULTRA MUSIC

IL PRODUCER DI RIMINI ALEXENN RISCALDA L’ESTATE CON IL SINGOLO “SORRENTO”

USCITO SU ULTRA MUSIC

Alexenn, noto dj/producer di Novafeltria (Rimini) conosciuto a livello internazionale per i suoi scorsi singoli, tour e collaborazioni,

ha pubblicato “Sorrento” dalle sonorità Latin – House e disponibile su tutti i digital stores e Spotify.

Il brano, prodotto lo scorso autunno, caratterizzato da un vocals latineggiante e da un sound fresco ed estivo, torna in voga in un periodo come questo in cui il pubblico necessità di positive vibes e di puro divertimento.

Alexenn in seguito a diverse uscite discografiche, ha firmato un importante contratto con la rinomata etichetta statunitense Ultra Music, con sede a New York, e “Sorrento” è il primo singolo rilasciato, in vista di un EP e nuovi brani in fase di realizzazione.

L’invito è di ballare sulle note di “Sorrento” e di rimanere connessi per non perdere una minima news!

” Rimini e Riccione restano per l’artista “casa natale” alternandosi tra serate all´ HAKUNA MATATA Plus, al COCONUTS dj Street Club, al SAUTE´ Dinner and Disco, al Riviera Golf di San Giovanni in Marignano, PETER PAN CLUB di Misano Adriatico, VILLA DELLE ROSE Riccione, Operà Riccione, MoscaBianca Riccione, PLATA Linkoping (SWE), LAROY Stockholm (SWE), PASCIÀ Riccione, Beach Cafe Riccione, NARCISO Misano Adriatico, ADD FIRE Cattolica, FLAMINGO Beach Riccione, YELLOW FACTORY Riccione, CLUB 64 Isola D’Elba, 212 Modena, VILLA SAN PIETRO Bologna, OLTRECAFE Modena, MARINA BAY Marina di Ravenna.”

