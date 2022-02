Rimini. Il prof. Zannoli digiuna in difesa degli over 50 per i quali oggi scatta obbligo vaccinale

15 febbraio 2022, faccio un giorno di digiuno totale: non mangio nulla e non bevo nulla.

La mia preghiera è per tutti coloro che a partire da oggi, solo per il fatto di avere compiuto 50 anni e non essersi sottoposti ad un trattamento sanitario, sono costretti a perdere il lavoro e lo stipendio (compresi gli alimenti).