Rimini. Il prossimo incontro dedicato a genitori, insegnanti ed educatori di adolescenti e preadolescenti del Centro per le famiglie affronta il tema delle trasgressioni

L’appuntamento è previsto per mercoledì 19 aprile alle 20.45 presso la Scuola Secondaria di E. Fermi

Continuano gli appuntamenti del percorso “Adolescenti e genitori: restare presenti”, rivolti a genitori, insegnanti ed educatori di giovani preadolescenti e adolescenti.

Il percorso é promosso dall’Assessorato alla Scuola e alle Politiche educative ed organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del nostro territorio e con l’Associazione Teatrale Alcantara.

Mercoledì 19 Aprile ore 20:45

“FRAGILI E RIBELLI (?)”

La trasgressione tra libertà e autonomia

A cura di Caterina Rivola, psicologa e psicoterapeuta, consulente del Centro per le Famiglie

Presso I.C Fermi, in Via Egisto Morri, 4 – Rimini

È durante l’adolescenza che si costruisce l’identità di una persona e che si impara a definirsi tramite la “separazione” dai genitori. E’ importante non dimenticare che la trasgressione consente a ragazzi e ragazze di differenziarsi, di esprimere la propria unicità. Quella di provare a “sbattere le porte” in risposte alle regole familiari è una necessità che consente loro di dare una misura ai propri limiti e di poter valutare come e quando valicarli.

Ma cosa viene percepito oggi come proibito? È una questione culturale. I ragazz* e noi tutti viviamo oggi in un’atmosfera in cui a volte sono poco chiari la percezione e il senso del limite. Le meravigliose opportunità che ci offre la tecnologia a vari livelli ci permettono di fare cose fino a pochi anni fa inimmaginabili: l’equivoco, pervasivo e fuorviante, è l’idea che “tutto sia possibile”.

I genitori spesso si trovano disarmati davanti a condotte di questo tipo, le quali sfuggono dal loro controllo. La famiglia gioca un ruolo chiave in questo particolare momento e deve continuare a rappresentare una guida per il proprio figlio adolescente. I ragazz* devono infatti sentire di potersi appoggiare alle proprie figure di riferimento, nonostante gli eventuali conflitti.

Anche in quest’occasione avremo come ospiti speciali i ragazzi e le ragazze del Laboratorio stabile Alcantara Teatro, i quali cureranno l’introduzione alle serate in calendario, condividendo con gli adulti presenti pensieri ed emozioni sul tema.

Il percorso si concluderà il mese prossimo, il 5 maggio, con un imperdibile appuntamento al Cinema Teatro Tiberio, curato dall’Associazione Teatrale Alcantara che vedrà protagonisti i ragazzi e le ragazze che dall’autunno ad oggi hanno aperto le serate del percorso. Di seguito il link al calendario completo degli incontri:

https://www.comune.rimini.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/adolescenza-centro-le-famiglie

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.