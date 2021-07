RIMINI. Il provocatorio “Un altro giro” lunedì sera ad Arena Lido

Condividi l'articolo









Rimini, 17 luglio 2021 – Esiste una teoria per cui saremmo dovuti nascere con una piccola quantità di alcol nel sangue, poiché un leggero inebriamento apre al mondo le nostre menti, diminuendo i nostri problemi e aumentando la nostra creatività. E’ ciò che racconta il film “Un altro giro” (di Thomas Vinterberg, 116 min, 2020), in programma lunedì 19 luglio alle 21.30 ad Arena Lido (darsena di Rimini). Provocatorio e al contempo profondo, il film celebra la sete di vita e indica una strada possibile, mediamente alterata, senza per questo negare le conseguenze nefaste dell’abuso di alcolici.

Martin e tre amici, tutti esausti docenti di scuola superiore, iniziano un esperimento per mantenere costante per tutta la giornata il livello di alcol nel sangue. Se Churchill aveva vinto la Seconda Guerra Mondiale stordito dall’alcol, che effetto potrebbero avere poche gocce su di loro e sui loro studenti? I primi risultati sono positivi, così il piccolo progetto degli insegnanti si trasforma in una vera ricerca accademica. I risultati di entrambe le loro classi continuano a migliorare e il gruppo si sente di nuovo vivo. Un bicchierino dopo l’altro, alcuni partecipanti continuano a riscontrare miglioramenti mentre altri perdono il controllo. Diventa sempre più chiaro che, sebbene l’alcol abbia prodotto grandi risultati nella storia dell’umanità, l’audacia di certi gesti comporta delle conseguenze.

Platea numerata con assegnazione delle poltrone. Apertura biglietteria cinema ore 20. Prezzi Cinema: 7 euro intero; 6 euro ridotto; bambini 5/12 anni: 5 euro.

DISTANTI MA VICINI: non viene richiesto green pass o tampone; gli ampi spazi all’aperto di Arena Lido permettono il distanziamento e il rispetto delle disposizioni anti Covid19; si accede all’Arena indossando la mascherina, che potrà essere tolta una volta raggiunto il proprio posto a sedere; all’interno dell’Arena è disponibile gel disinfettante per le mani.

Arena Lido (Darsena Marina di Rimini, via Ortigara 80) www.arenalido.it

www.facebook.com/arenalidorimini

arenalidorimini@gmail.com