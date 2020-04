Rimini. IL QUARTOPIANO SUITE RESTAURANT A CASA TUA: DA QUESTO WEEKEND ATTIVA LA CONSEGNA A DOMICILIO

IL QUARTOPIANO SUITE RESTAURANT A CASA TUA:

DA QUESTO WEEKEND ATTIVA LA CONSEGNA A DOMICILIO

I menù con le proposte dello chef Silver Succi si potranno gustare il venerdì e il sabato a cena e la domenica a pranzo

Rimini, 29 aprile 2020 – La cucina del Quartopiano Suite Restaurant è pronta riaprire. In attesa di poter accogliere nuovamente i clienti all’interno del locale di Via Chiabrera, dal weekend in arrivo sarà attiva la consegna a domicilio, per poter gustare le prelibatezze dello chef Silver Succi direttamente a casa propria. Venerdì e sabato il servizio sarà attivo a cena; domenica, invece, la consegna è prevista a pranzo.

Cambia la modalità ma non la qualità. Dalle materie prime, sempre freschissime e selezionate, molte delle quali provenienti direttamente dal nuovo orto urbano dello chef, al servizio, attuato nel rispetto di tutte le misure di sicurezza sanitaria, potenziate in osservanza alle indicazioni ministeriali.

Ed è proprio in nome della qualità che ci siamo presi del tempo in più per approntare il servizio, studiando delle proposte in grado di mantenere inalterate le caratteristiche dei piatti durante il processo di consegna. Gli ordini saranno accompagnati da alcuni semplici accorgimenti dello chef per mantenere intatto l’equilibrio tra sapori e consistenze.

Due i menù studiati da Silver Succi, uno di carne e uno di pesce, oltre ad alcune proposte extra, consultabili sul sito wwww.quartopianoristorante.com e sui canali social del ristorante.

Per chi vuole completare l’esperienza e sentirsi coccolato come al Quartopiano, il maitre – sommelier Fabrizio Timpanaro ha preparato una selezione di vini da abbinare ai menù.

Ogni ordine sarà inoltre accompagnato da un piccolo cadeau personalizzato a fantasia dello chef.

COME ORDINARE

Le proposte gourmet del Quartopiano Suite Restaurant saranno disponibili a domicilio nel Comune di Rimini dal weekend dell’1-2-3 maggio per poi proseguire con quelli successivi (venerdì e sabato a cena, domenica a pranzo).

Le prenotazioni dovranno pervenire attraverso WhatsApp (al numero 389 9807370) da martedì a giovedì dalle 10:00 alle ore 19:00. Per il sabato e la domenica è possibile ordinare entro il giorno prima.