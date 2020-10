Il Rotary club è concretamente vicino alla Croce rossa. Ieri mattina, alla sede operativa della Cri riminese di via Marecchiese, la Kia Sportage 1.6 donata dai rotariani è stata consegnata ai volontari, pronta per essere destinata alle operazioni di distribuzione viveri, medicinali e assistenza domiciliare alle persone in difficoltà. Una donazione, del valore di 29mila euro.