I marinai di salvataggio dell’Unione Sindacale italiana, domenica prossima 13 settembre dovrebbero chiudere la stagione, ma chiedono di poter rimanere al proprio posto almeno per una settimana in più, fino a domenica 20 settembre. C’è infatti la preoccupazione di lasciare le spiagge libere senza presidio: nè di personale, nè di attrezzature accessibili per la salvaguardia della vita in mare