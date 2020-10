Rimini. Il segretario del Pd Filippo Sacchetti commenta positivamente la riorganizzazione dell’Unione Valmarecchia

Il segretario del Pd Filippo Sacchetti commenta positivamente la riorganizzazione dell’Unione Valmarecchia e attacca il sindaco Leonardo Bindi e il capogruppo di minoranza di Sant’Agata Feltria Paolo Ricci: “Quando il populismo non fa i conti con la realtà: a San Leo convocati tre consigli in pochi giorni per ottenere il quorum per uscire dall’Unione, con costi per la comunità ed espulsione dell’assessora Francesca Mascella dalla giunta perché si opponeva alla delibera e in poco più di un mese si fa dietrofront. Ricci mi attacca ricordando il voto del suo Comune e cinque giorni dopo lo ritratta in un nuovo consiglio. Cose da Scherzi a Parte se non fosse che a pagarne le conseguenze sono le tasche dei cittadini…”

L’Unione dei Comuni Valmarecchia si riorganizza: in consiglio il via libera alla creazione di due sub ambiti della bassa e dell’alta valle con autonomia gestionale e finanziaria. Resteranno almeno quattro i servizi associati obbligatoriamente a dieci.

“Pensavo di essere su ‘Scherzi a parte’, invece oltre a essere tutto vero è anche oneroso per le tasche dei cittadini in un momento già di grande difficoltà per cause eccezionali e in cui a ogni livello si cercano soluzioni per razionalizzare i servizi gravando meno sulle tasche dei contribuenti”. Nel commentare positivamente il percorso di riorganizzazione interno con creazione di due sub ambiti con autonomia gestionale e finanziaria da parte dell’Unione dei Comuni Valmarecchia, il segretario provinciale del Partito Democratico Filippo Sacchetti “evidenzia” quanto accaduto in due delle dieci realtà del territorio.