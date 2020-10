Rimini. Il settore congressi di Italian exhibition group (Ieg) è ripartito alla grande dopo il lockdown

Il settore congressi di Italian exhibition group (Ieg) è ripartito dopo il lockdown, registrando tra Palalacongressi di Rimini e Vicenza Convention Center oltre 18mila presenze tra maggio e settembre. E per i prossimi mesi sono in calendario quasi una trentina tra manifestazioni ed eventi, di cui venti al Palacongressi di Rimini. Tra i quali: dal 25 al 28 novembre il 57° Congresso nazionale della Società italiana di reumatologia; dal 2 al 5 dicembre il 28° Congresso nazionale della Società italiana di diabetologia. Il 13 ottobre la settima edizione di Hospitality Day, l’appuntamento per il settore ospitalità organizzato da Teamwork e che si svilupperà in 10 sale; il 28 ottobre il corso di formazione ideato dall’imprenditore Giuliano Lanzetti “Camerieri venditori”, mentre guadagnare con le case è il tema del corso che il formatore Andrea Gilardoni propone a Rimini nelle giornate dal 30 ottobre all’1 novembre.