Rimini. Il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha incontrato e salutato il Prefetto Alessandra Camporota,

Un grande grazie da parte di tutta la comunità riminese’. Cosi il sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha salutato la Prefetta Alessandra Camporota che nei prossimi giorni lascerà Riminj per altro incarico. Il ruolo dj Prefetto di Rimini sarà ricoperto da Giuseppe Forlenza, attualmente il Vice Prefetto Vicario di Salerno. La dottoressa Camporota, a Rimini da 2 anni, è stata destinata a Roma per svolgere le funzioni di Direttore Centrale degli affari dei culti e per l’amministrazione del Fondo edifici di culto presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Nei suoi 2 anni riminesi la dottoressa Camporota si è impegnata fortemente per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata e per la difficile gestione dell’emergenza epidemica del Coronavirus insieme ai Comuni del territirio.