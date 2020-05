Rimini. Il sindaco Gnassi ricorda i nostri morti

Ricordiamo

Oggi, 4 maggio, riprende ufficialmente la Fase 2, la ripartenza. Credo che prima di tutto dobbiamo fare un gesto. Prima di ogni altra cosa, ricordare chi ci ha lasciato in questi ultimi due mesi. Donne e uomini ai quali le famiglie, gli amici, non hanno forzatamente potuto dare un ultimo saluto, un bacio, un abbraccio; né un commiato, le chiese e i cimiteri inaccessibili. Lo avevamo detto a fine marzo che sarebbe venuto il momento di tornare a portare un fiore, di dire una preghiera sulle tombe. Quel momento è arrivato. Ricominciamo da oggi, pur con le precauzioni richieste dai tempi. E anche questo è una sorta di ritorno alla vita, quella vita a cui andiamo incontro con un misto di timore e speranza. A tutti coloro i quali se ne sono andati in questi due mesi, per qualsiasi causa, di qualsiasi età, ai loro parenti, amici e conoscenti che non li hanno potuti onorare e ricordare come avrebbero meritato, dedichiamo questo pensiero. Immagini di noi, di Rimini e musiche realizzate dai giovani musicisti del nostro territorio, straordinari nell’esecuzione del brano che accompagna le immagini. Ho ricevuto molti messaggi che mi dicevano “Sindaco non dimentichiamo”. Questo pensiero, questi artisti, figli e nipoti della nostra storia riminese, hanno realizzato questa straordinaria esecuzione del brano che fa da colonna sonora: davvero li ringraziamo per questo atto artistico e di amore verso la nostra comunità. Poi ci sono le immagini, che una cosa la dicono. Quella di Rimini è stata ed è prima di tutto una storia di persone. Di donne e di uomini, di bambini e anziani, di famiglie e lavoratori. Con le loro vicende, le loro vite, le loro gioie, la fatica, il dolore, le ripartenze, le relazioni con altre persone e la relazione alla fin fine con Rimini stessa. La nostra città, in fondo, una nostra famiglia più grande. Sarà dura e complessa, e la fiducia che dovremo avere discenderà dalla verità. Ma ripartiamo. Ripartiamo da qui, dalla ‘Memoria’. Ricordiamo. Per andare avanti

Andrea Gnassi