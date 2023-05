Rimini. Il sindaco: “Il nostro mare è bello, pulito e azzurro”

Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha condiviso un post sulla sua pagina Facebook per contrastare la negatività nei confronti della riviera romagnola dopo l’alluvione del mese scorso. Mentre Enit, Apt e VisitRomagna hanno presentato una campagna di promozione turistica per rassicurare i visitatori sulla sicurezza della zona, l’attenzione si è spostata sui controlli dell’Arpae sulla qualità dell’acqua in vista dell’inizio della stagione balneare il 2 giugno. Il sindaco ha pubblicato un video di una bambina che gioca nel mare azzurro e pulito, commentando che questo sia un segnale di speranza per i residenti della zona. Carasso, presidente di Promozione alberghiera, ha previsto che grazie alla campagna promozionale, la stagione balneare possa essere un successo.