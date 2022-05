RIMINI. IL SUCCESSO AL SUN PADEL RIMINI LANCIA MATILDE DANIELI IN VETTA  ALLA CLASSIFICA FEMMINILE: LA SITUAZIONE AGGIORNATA. PROSSIMA  TAPPA DAL 10 GIUGNO AL COUNTRY RACKET WORLD BOLOGNA 

Condividi l'articolo

Cambia volto, dopo la tappa andata in scena domenica 15 maggio al Sun Padel Rimini, la classifica femminile del ‘Padel Tour 2022’, circuito di tornei Open maschili e femminili, organizzato dal comitato FIT Emilia Romagna in collaborazione con Match Point e Net-Gen.

Grazie al successo (100 punti in dote, oltre a due eleganti e comode borse della nuova linea padel ideata da Loft1, brand 100% made in Italy) conquistato sui campi del club sul lungomare della capitale delle vacanze – gustoso antipasto in vista della prova del circuito nazionale Slam by Mini, in programma dal 27 giugno al 3 luglio – scalano il ranking infatti Matilde Danieli, ora in vetta da sola a quota 160 (in precedenza era stata semifinalista a The Wall Ravenna e al Wonderbay San Marino), e Laura Bianchini, balzata in quarta posizione con 130 punti.

Tra le due portacolori della Virtus Bologna ci sono invece, a condividere la seconda poltrona (a quota 150), Maria Sole Ugolini (Padel Club Riccione) e la bolognese Chiara Sasdelli, finalista a Rimini. Il piazzamento in semifinale consente a Cristina D’Ettorre di salire al quinto posto con 110 punti, subito davanti a un terzetto a quota 100, composto da Martina Camorani, Anna Signorini e Veronica Vandi.

Quindi (80 punti) la coppia formata da Marta Del Sal e Federica Rossi, a precedere di poco un quartetto a quota 75, composto da Cecilia Pattacini (bolognese che disputa il campionato di serie B con il Padel Club Riccione), Erika Morello, Silvia Trassinelli e Alessia Madia, l’altra finalista del torneo al Sun Padel Rimini. A 60 punti, in 15esima posizione, c’è Silvia Bonori, poi otto concorrenti appaiate a quota 50, frutto di una semifinale: si tratta di Francesca Lepri, Giulia Nenzioni, Erika Guerzoni, Federica Singo, Elena Viezzoli, Chiara Delorenzi, Ilaria Brunelli e Claudia Brunelli. E infine altre sette atlete a 30 punti, ottenuto con un piazzamento nei quarti, così da portare a trenta il numero di giocatrici che attualmente figurano nella graduatoria femminile.

Vale la pena ricordare che al Master finale, previsto al termine delle 23 prove in calendario sino a fine ottobre in tutto il territorio regionale (per sette mesi di sfide all’insegna di bandeja, globo, volée e chiquita), si qualificheranno i migliori 32 giocatori e le 16 migliori giocatrici.

In attesa dei prossimi appuntamenti, a cominciare dalla tappa in programma dal 10 al 12 giugno sui campi del Country Racket World Bologna (via Gozzadini 8, Villanova di Castenaso, info 051 781070), è invariata invece la classifica maschile del Padel Tour 2022. Al comando il bolognese Alessandro Cervellati e il ferrarese Andrea Patracchini, con 250 punti a testa, alle loro spalle Federico Galli (Misano Sporting Club) a quota 150, seguito da Luca Carli e Pietro Conti (Padel Club Riccione), che condividono la quarta piazza a quota 105.

A 100 ecco Filippo Necchi, a precedere un quintetto con 80 punti, formato dai due nazionali sammarinesi Edoardo Berardi e Jarno Giardi, e da Luca Marchetti, Michael Smid ed Edoardo Vampa. Subito dietro, a quota 75, quattro atleti, ovvero Matteo Baldi, Alberto Nieri, Nicola Remedi e Vinicius Trevisan. Poi un altro quartetto di giocatori assestati a quota 50, quindi altri diciassette padelisti con 30 punti, quelli che il regolamento del tour varato dal delegato padel regionale Michele Cotelli prevede per chi si spinge fino ai quarti di un torneo.

Per il momento sono dunque trentasei gli atleti che hanno raccolto punteggio utile ai fini della classifica, che si arricchirà di altri protagonisti man mano che proseguirà il circuito, rilanciato dopo due anni di stop forzato a causa del coronavirus.

https://www.net-gen.it/wp-content/uploads/2022/05/RANKING-NET-GEN FEMMINILE.pdf