Rimini. Il turismo post Covid richiede competenze innovative: aperte le iscrizioni al corso di formazione superiore

Rimini, 12 settembre 2020 – La promozione del turismo viaggia sempre di più sul web 4.0 e la pandemia da Covid-19 ha mostrato come il settore avrà sempre maggiore bisogno di esperti capaci di trovare soluzioni per reinventarsi e tornare a fare crescere arrivi e presenze da tutto il mondo. Per questo Cescot Rimini, forte del successo degli anni precedenti, organizza la dodicesima edizione del corso di Istruzione e formazione tecnica superiore “Tecnico per la promozione e distribuzione di prodotti e servizi turistici specializzato in tecnologie web multicanale”. Un’opportunità da non perdere: il corso è gratuito grazie al finanziamento del Fondo sociale europeo e consiste in 800 ore da novembre a giugno, di cui oltre 300 di stage in note aziende del territorio. Saranno 20 i corsisti che potranno partecipare dopo una selezione: le iscrizioni sono aperte sui siti www.cescot-rimini.com e www.cescot.emilia-romagna.it.

Le lezioni, tenute da docenti altamente qualificati, prevedono testimonianze di esperti e webinar, un progetto su una commessa di lavoro reale, visite di studio, laboratori, counseling individuale e seminari di approfondimento in collaborazione con l’Università di Bologna. Al termine del percorso si terrà l’esame per ottenere il Certificato di specializzazione tecnica superiore. Le figure professionali uscite dal corso si occuperanno della progettazione, promozione e distribuzione multicanale di prodotti e servizi turistici, personalizzati, destagionalizzanti, sostenibili e di prossimità, utilizzando tecniche di marketing on line e off line e tecnologie digitali 4.0, a favore di strutture alberghiere, reti di imprese e destinazioni turistiche.

Per informazioni: Cescot Rimini, Cristina Buldrini, 0541/441911, cristina@cescot-rimini.com.