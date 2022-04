Rimini. Il Turquoise passa di mano. Lo gestirà la famiglia Rinaldi dell’omonimo Ristorante Da Rinaldi di San Paolo

Condividi l'articolo

“Possiamo anticipare che abbiamo fatto un grande studio sul brand Turquoise, per poi andare ad affiancare il nostro nuovo progetto, un progetto tutto rosa, infatti se il turchese è il colore delle spiagge caraibiche, il nostro nuovo brand si rifà al tipico colore dei fenicotteri rosa. E’ il nostro obiettivo stagionale, una mission estiva che vuole mettere al centro il cliente, facendolo sentire come se fosse in vacanza tutti i giorni. Questa volta ci siamo spostati al mare, ma ringraziamo la collina, Siamo nati in un grande ristorante di famiglia, storico, dove se dici galletto dici Rinaldi, quel locale reso grande nel tempo e oggi al primo posto come ristorante romagnolo sulla classifica tripadvisor e certificato bottega storica; proprio quel locale ci ha dato le basi nel tempo di imparare un mestiere, il mestiere più bello di tutti, quello di far felici le persone. Ci siamo Riusciti in collina a San Paolo e ora vogliamo uscire dalla nostra zona di comfort e metterci alla prova in spiaggia. Ma cerchiamo anche personale e le candidature possono essere inviate all’indirizzo e-mail plagerimini@libero.it. Di certo non sarà una vacanza lavorare in estate con tanti coperti, ma sarà il luogo di lavoro più stimolante che abbiano mai avuto, del resto quando sul lavoro ci si diverte diventa tutto più bello, quasi come una vacanza”.