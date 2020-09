Rimini. “Il valore dell’acqua” domani al Palacongressi

Il convegno “Il valore dell’acqua”, iniziativa dell’azienda pubblica Amir – domani al Palacongressi di Rimini (sala dell’Arengo, a partire dalle 9.30) – si propone come un momento di approfondimento pubblico. La gara europea indetta da Atersir, Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, per il rinnovo dell’affidamento in concessione del servizio nel bacino di Rimini (ad eccezione del comune di Maiolo, l’unico ad aver conservato la gestione diretta del proprio acquedotto), è un fatto riminese di rilevanza nazionale.