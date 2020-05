Il Covid retrocede. I nuovi casi, secondo quanto emerso, sono 1 ogni 50 tamponi effettuati segno, come ha specificato Venturi, di “un’epidemia in fase calante. Dati che aprono il cuore e ci danno speranza per le prossime settimane. Abbiamo aperto una fase nuova e la dobbiamo consolidare”. In tutta la Romagna gli unici nuovi casi delle ultime 24 ore, 10 in tutto, si sono registrati 3 a Cesena e 7 a Rimini. Qui si contato però altri 9 decessi che salgono così a 215 dall’inizio dell’epidemia.