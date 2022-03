Rimini. Imbratta col sangue della mano il muro della ex: “Voglio passare sul tuo cadavere”

Condividi l'articolo

Ennesimo caso di ex che non si rassegna a stare lontano dalla madre di suo figlio e continua a tormentarla. Per questo motivo è stato colpito da un’ordinanza restrittiva con cui gli viene impedito di avvicinarsi ad una distanza inferiore al mezzo chilometro alla donna, agli ex suoceri e all’attuale compagno. Le denunce sfociate in processi tutt’ora in corso e nel provvedimento che gli impedisce di poter vedere da solo il figlio (gli incontri avvengono alla presenza dei servizi sociali) non sono però servite a nulla. La sera del 17 dopo aver cercato inutilmente di parlarle ha bloccato il campanello di casa della ex ed a squarciagola l’ha coperta di epiteti e minacce: “voglio passare sul tuo cadavere”. Usato come martello un tombino di ferro preso in strada è riuscito a far saltare la serratura e ad entrare quindi nel giardino. L’irruzione è poi terminata con l’imbrattamento del muro perimetrale fatto con il sangue perso dalla mano tagliata da un vetro di un lampione mandato in frantumi. Non contento, analogo comportamento lo ha tenuto all’indirizzo degli ex suoceri che abitano accanto.