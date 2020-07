Rimini. Imbrattano un muro esterno della Prefettura: 3 giovani denunciati dalla Polizia

La Polizia di Stato di Rimini, nella scorsa nottata, ha denunciato ter giovani, sorpresi ad imbrattare con un pennarello di colore nero un muro esterno della locale Prefettura.

Verso le ore 2.30 circa, dalle telecamere della vigilanza è apparso chiaro che un gruppetto di cinque ragazzi si stava avvicinando al muro esterno della Prefettura che affaccia su Piazzetta Teatini.

Il personale di vigilanza, immediatament,e allertava una volante che, giunta sul posto pochi istanti dopo, coglieva con le mani « nel sacco » tre dei cinque ragazzi mentre, con un pennarello, avevano appena imbrattato, con dei segni neri senza nessun apparente significato, il muro esterno della Prefettura.

Il gruppetto è stato identificato, e si tratta di ragazzi tutti provenienti dalla Lombardia, a Rimini in vacanza, alloggiati presso un albergo della città.

Appena maggiorenni, due ragazzi ed una ragazza, i giovano sono stati tutti denunciati per deturpamento ed imbrattamento di edifici pubblici e dovranno risarcire lo Stato per riparare il danno provocato.

La Polizia sta identificando, in queste ore, anche gli altri due ragazzi che non erano stati rintracciati dalla Volante ed il Questore di Rimini sta adottando, nei confronti dell’intero gruppetto, il foglio di via obbligatorio con il quale verranno allontanati dalla città in cui non potranno fare rientro per i prossimi tre anni.