Se non passerà la proposta di legge per eliminare il vincolo del terzo mandato per i sindaci si dovrà ragionare sul dopo Gnassi. Ad oggi i nomi sui quali si ragiona sono quelli dell’attuale giunta, con Gloria Lisi e gli assessori Roberta Frisoni e Jamil Sadegholvaad. Si parla anche del consigliere Kristian Gianfreda. Non sono esclusi naturalmente anche i nomi legati al Pd con Emma Petitti, oppure Nadia Urbinati. Stuzzica pure il nome del noto imprenditore Paolo Maggioli.