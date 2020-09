Si pubblica nota congiunta Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Direzione Generale cura della persona e welfare – Regione Emilia-Romagna avente ad oggetto “Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole dell’Emilia-Romagna” e relative flowchart che sintetizzano il contributo di:

Scuola

Famiglia

Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale

Dipartimento di Sanità Pubblica