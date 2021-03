Rimini. Importuna i pazienti in Ospedale: sanzionato per inottemperanza alle norme anti Covid e foglio di via obbligatorio

Importuna i pazienti in Ospedale: sanzionato per inottemperanza alle norme anti Covid e foglio di via obbligatorio

Nella giornata di ieri, il personale della Polizia di Stato è intervenuto presso l’Ospedale “Infermi” di Rimini ove erano giunte diverse segnalazioni che lamentavano la presenza di un uomo che importunava gli avventori del nosocomio, soprattutto anziani, con continue richieste di denaro. La Centrale Operativa allertava immediatamente il personale del Posto di Polizia presso la struttura ospedaliera, rappresentando che l’uomo stava diventando aggressivo con chi rifiutava di elargire il denaro.

Gli agenti, intercettato l’uomo che tentava inutilmente di dileguarsi, lo identificavano per R.M., di anni 50, piemontese, nullafacente, pregiudicato, provvedendo altresì a contestargli la violazione delle norme anti-contagio in quanto sprovvisto della mascherina (DPI).

Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo veniva sanzionato con euro 400 per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuali e, all’esito della valutazione della pericolosità sociale, gli veniva notificato il Foglio di Via Obbligatorio, emesso dal Questore della Provincia di Rimini, con divieto di ritorno per anni 3 dal Comune di Rimini.