Rimini. Imprenditore denuncia: “Mia moglie aggredita durante manifestazione”

La manifestazione di M.i.o. (Movimento Imprenditori Ospitalità) Emilia Romagna, tenutasi sabato pomeriggio in piazza Cavour a Rimini, secondo quanto denunciato dal responsabile regionale Lucio Paesani, avrebbe registrato l’aggressione della moglie dell’imprenditore. A raccontare la vicenda, prima sui social e poi in un comunicato stampa, è stato lo stesso Paesani: “Un giovane forse alticcio – racconta Paesani – con un amico ha iniziato a creare problemi durante il comizio forse scambiandomi per Matteo Salvini. Mentre stavo parlando ho sentito le provocazioni e, poi, è nato un tafferuglio sulla scalinata del teatro durante il quale mia moglie è stata colpita al volto da un pugno e sono intervenuto immediatamente. Le persone coinvolte sono state identificate” ha aggiunto Paesani per poi raccontare la sua versione sui social. “Ciò che lascia perplessi al di là del gesto in quanto tale è che nessuna delle istituzioni riminesi ha manifestato alla donna nessun segnale di solidarietà. Nel territorio la politica locale parla molto di violenza sulle donne e di quanto sia ignobile porla in essere ma, in questo caso, è calato il silenzio proprio da chi stigmatizza con fermezza questi reati ogni giorno”.