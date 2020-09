Rimini. Imprenditore edile accusato di furto: assolto dopo 5 anni

La vicenda giudiziaria parte nel 2015 quando alcuni ladri vengono visti scappare da un furgone il cui numero di targa porta a un imprenditore edile forlivese, oggi 78enne. L’accusa contestata è quella di furto aggravato in concorso con ignoti. La sua impossibilità ad essere presente in quel posto a quell’ora tuttavia è stata testimoniata dai tabulati telefonici: la cella più vicina agganciata dal suo telefono era a 12 chilometri di distanza. Arrivata dunque l’assoluzione con la formula più ampia “per non aver commesso il fatto” dopo ben tre anni dal giudizio immediato con cui la procura aveva chiesto di processarlo.