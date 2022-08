Rimini. In A14 a Rimini sud transiti in calo del 4,9 %

Condividi l'articolo

Durante il mese di luglio la ripresa del movimento turistico in direzione delle località balneari, da Comacchio a Cattolica, è rallentata. “Il movimento di autoveicoli in uscita ai caselli autostradali della riviera dell’Emilia-Romagna nel mese di luglio 2022 registra una diminuzione complessiva del -1,5% rispetto al 2021 – spiega Trademark Italia, sulla base delle elaborazioni effettuate per l’Osservatorio sul turismo -, che comporta un gap del -3,1% rispetto al 2019, ultima stagione pre-Covid”.