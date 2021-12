Rimini. In arrivo la ciclabile tra Rimini e San Marino

Condividi l'articolo

Proprio il tracciato dell’ex ferrovia che collegava Rimini a San Marino è tra le aree trasferite dal Demanio al Comune, che aveva ottenuto la proprietà di alcuni comparti. E si sviluppa toccando parte del tracciato dell’ex ferrovia, le cui aree sono inserire nel progetto su cui l’amministrazione riminese sta lavorando insieme a San Marino per dar vita a un corridoio turistico ciclabile, che colleghi il mare al monte Titano. È un’opera su cui si ragiona da tanto tempo, oggi ci sono le condizioni per tradurla in realtà, con vantaggi sia sul fronte della promozione della mobilità sostenibile, sia come impulso per il turismo legato alle due ruote.