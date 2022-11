Udienza in Tribunale per il processo ad Antonio “Tony” Rapisura, accusato di omicidio volontario di Galileo Landicho freddato un anno fa sotto la pensilina del bus in piazzale Cesare Battisti con un colpo alla giugulare. Avrebbe rivolto pesanti attenzioni alla moglie dell’assassino. Prossima udienza il 13 gennaio. In quella data dopo la requisitoria dell’accusa e l’arringa del collegio difensivo è prevista la sentenza.