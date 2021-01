Rimini. In auto di notte senza patente e senza motivo: multato

Riminese di 33 anni, fra l’altro con precedenti di polizia,mentre verso mezzanotte percorreva in auto via Casalecchio, presso l’aeroporto, all’altezza di via Rivarolo è stato intercettato da una volante. L’uomo non ha potuto esibire la patente agli agenti, perchè gli era stata revocata. Nè aveva con se il libretto di circolazione e neppure aveva pagato la polizza assicurativa. Non viaggiava da solo: con lui un albanese di 40 anni. Quest’ultimo ha subito la sanzione da 400 euro, ma per il guidatore con nulla in regola il conto potrebbe andare da 3mila a 8mila euro, più il sequestro del veicolo.