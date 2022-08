Rimini. In fuga investe due giovani: convalidato fermo, 46enne resta in carcere

Condividi l'articolo

Resta in carcere Ciro Esposito, il 46enne tossicodipendente senza fissa dimora d’origini napoletane, che venerdì scorso ha seminato dolore e terrore per le vie della Marina di Rimini dove ha investito due giovani donne, vive per miracolo. Lo ha deciso il giudice al termine dell’udienza di convalida dell’arresto per rapina aggravata e lesioni personali pluriaggravate.