Un senegalese, 28/enne, identificato sul lungomare Spadazzi, sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di modica quantità di stupefacente (gr. 2 circa) tipo Marijuana, per i quali è stato segnalato alla competente autorità amministrativa, mentre analoga segnalazione è scattata nei confronti di due tunisini, 20/enni, che controllati sul lungomare Murri sono stati trovati in possesso di modica quantità di marijuana, dichiarandone di farne uso personale.