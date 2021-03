RIMINI. In giro su un’automobile rubata, i Carabinieri denunciano due persone

I Carabinieri della Compagnia di Rimini nel corso del fine settimana, 27-28 febbraio, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

A seguito di controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri della Stazione di Rimini denunciavano per ricettazione in concorso, un giovane italiano residente a San Marino, classe 1994 ed un riminese classe 1990, poiché trovati a bordo di una vettura risultata asportata a Pesaro il 19 febbraio u.s. La vettura veniva successivamente restituita al legittimo proprietario.