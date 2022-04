RIMINI. In marcia verso l’Astoria. 25 aprile, dalle 15 alle 16, camminata per la pace con la Banda Giovanile Città di Rimini

Condividi l'articolo

In occasione della Festa della Liberazione, lunedì 25 aprile, l’associazione Il Palloncino Rosso all’interno di “Ritorno all’Astoria” che vede l’ex Cinema Astoria è al centro di un processo partecipativo, con capofila il Comune di Rimini, organizza una marcia della pace che avrà come meta questo luogo chiuso da anni e rimasto nel cuore di tanti riminesi. Protagonista della camminata, che partirà alle 15.00 dalla Polisportiva Stella e proseguirà nel Parco Peep per concludersi alle 16.00 al Cinema Astoria, sarà la Banda Giovanile Città di Rimini. “Una marcia di musica e pace, nel giorno della Liberazione, rinnovando i valori che il 25 aprile ci ha consegnato, in un momento storico in cui quei valori ci ricordano che bisogna sempre difendere la libertà.- spiega Luca Zamagni, presidente dell’Associazione Il Palloncino Rosso – Un ritorno alla storia, nell’ambito di un progetto che gli somiglia nel nome e nell’idea di partecipazione, mettendosi in cammino, seguendo la musica che non si ferma e che sa portare un chiaro e indispensabile messaggio di pace. In attesa del concerto dei Modena City Rambles organizzato dalla Cooperativa Cento Fiori che si svolgerà dalle 17.30 al Parco Marecchia vogliamo invitare i riminesi ad entrare al Cinema Astoria partecipando a questa camminata a suon di musica, guidati dalla Banda Giovanile Città di Rimini”. La Banda Giovanile Città di Rimini, diretta da Andrea Brugnettini eseguirà diversi brani: dalle colonne sonore di film famosi fino a canzoni legate alla giornata del 25 aprile. In chiusura dal terrazzo dell’ ex Cinema, per omaggiare la presenza dei Modena City Rambles in città, eseguirà un brano della band emiliana.

