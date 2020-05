Rimini. In pochi pronti con i lettini ma la stagione riparte con ottimismo

Complice il bel tempo, tanti riminesi hanno raggiunto il lungomare dove però in molti casi non hanno trovato ombrelloni e sdraio a causa del ritardo nei lavori degli stabilimenti. In alcune zone dell’arenile erano ancora al lavoro le ruspe per spianare la sabbia. Inoltri i gestori ancora aspettano l’ordinanza comunale che regola la riapertura degli stabilimenti. Discorso ben diverso a Riccione dove invece la stagione è partita alla grande e gli operatori erano prontissimi ad accogliere i bagnanti. A Misano c’è chi ha dato via le brandine, chi invece ha approfittato per attrezzare la spiaggia e mettere a punto gli ultimi lavori. Buona la prima comunque: parte che in tutti i casi o quasi si siano rispettate le norme anticovid. Oltre 200 stabilimenti aperti sulla costa romagnola “senza alcun problema di rispetto delle regole”. È il bilancio fornito dall’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini. “Se consideriamo come eravamo messi solo qualche settimana fa – ha detto – sono abbastanza soddisfatto della reazione degli emiliano romagnoli, è un misto di voglia di fare le cose e la giusta prudenza. Vedo un comportamento responsabile, tranne alcune situazioni critiche come quelle che si sono verificate in qualche comune della costa”. Casi di assembramenti sui quali i sindaci “stanno già provvedendo”.