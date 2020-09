Rimini. In provincia 3 nuovi malati di Coronavirus

Covid: sono 3, di cui uno sintomatico, i nuovi contagiati emersi nelle ultime 24 ore nella provincia di Rimini. Si tratta di 2 pazienti di sesso maschile e 1 di sesso femminile. Due sono stati individuati a seguito di contact tracing con casi noti, 1 per tampone eseguito a seguito di ricovero: questo paziente è l’unico ricoverato (non per covid rispetto a cui è asintomatico ma per la patologia legata al ricovero) mentre tutti gli altri 2 sono in isolamento domiciliare. Vi sono state inoltre 4 guarigioni di residenti. Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.874 a Piacenza (+5, nessun sintomatico), 4.060 a Parma (+14, di cui 3 sintomatici), 5.520 a Reggio Emilia (+20, di cui 5 sintomatici), 4.600 a Modena (+23, di cui 9 sintomatici), 5.879 a Bologna (+21, di cui 18 sintomatici), 527 a Imola (+1, nessun sintomatico), 1.299 a Ferrara (+8, di cui 3 sintomatici), 1.579 a Ravenna (+9, di cui 2 sintomatici), 1.234 a Forlì (+4, di cui 2 sintomatici), 1.028 a Cesena (+2, entrambi sintomatici) e 2.473 a Rimini (+3, di cui 1 sintomatico).