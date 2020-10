Covid permettendo Danilo Carnevali, maestro di Karate e di Kickboxing, farà tappa verso il Giappone, sulla cima del Monte Fuji. La particolarità sta nel fatto che lo farà a bordo di un Quad: 15.000Km in 30 giorni circa, passando attraverso paesi e culture molto diverse. Danilo non è nuovo a queste imprese: nel 2008 ha raggiunto la Mongolia in Quad e il nel 2018 aveva già intrapreso il viaggio verso il Giappone che, però, è stato “bruscamente” interrotto dal sequestro in Ossezia del Nord.