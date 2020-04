Rimini. In ritardo con l’affitto buttata fuori dal residence mentre era a fare la spesa

Una donna 43enne che risiedeva da cinque mesi in un residence del Riminese era in ritardo con il pagamento dell’affitto di aprile e così è stata sbattuta fuori dall’appartamento mentre si è recata a fare la spesa. Quando è rientrata ha trovato vestiti e valigie fuori dalla porta. Ora a carico degli alberagotri sono ipotizzati i reati di esercizio arbitrario delle ragioni con violenza sulle persone e sulle cose, oltre che di atti persecutori. Si tratta di una stagionale che ha perso il lavoro in un hotel a causa dell’emergenza Covid-19.