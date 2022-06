Rimini. In sette per bloccare la sua furia al concerto: calci e testate agli agenti

41enne residente a Budrio di Longiano, arrestato con l’accusa di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: sette agenti ci sono voluti per ammanettarlo martedì sera verso le 22 alla Beach Arena durante il concerto di Maluma. La security ha chiesto aiuto agli alla Polizia locale: in attesa del loro arrivo il muratore ha scaraventato nella sabbia una donna e sferrato una testata ad un altro bodyguard. All’arrivo delle divise ha continuato a dimenarsi, a scalciare e sbracciare. Vista la scena a dar manforte ai colleghi sono intervenuti anche tre poliziotti: uno di loro è stato raggiunto al volto da una testata. Processato per direttissima dopo la convalida dell’arresto ha patteggiato 10 mesi di reclusione pena non sospesa per precedenti condanne.