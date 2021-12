Rimini. In tanti hanno voluto dare l’ultimo saluto a Elly

In tanti hanno voluto dare l’ultimo saluto a Elly Mattiuzzo, la giovane 18enne morta in un incidente stradale assieme al suo fidanzato coetaneo Daniele Volanti a San Marino. Il feretro della ragazza ieri alle 14.30 era nella sala del commiato del cimitero monumentale di Rimini, per un momento di raccoglimento in attesa della giornata di oggi, in cui è prevista la cremazione. Presenti i suoi parenti, i suoi amici e i suoi compagni di scuola. La giovane frequentava liceo Volta-Fellini di Riccione la 4ª, indirizzo Audiovisivo.

E proprio nei corridoi dell’istituto aveva conosciuto Daniele Volanti, a cui è stato dato l’ultimo saluto sabato nella chiesa delle Resurrezione.