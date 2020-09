Rimini. In Tribunale arrivano tre nuovi Giudici e un Procuratore

Così in un comunicato congiunto, i parlamentari del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti e Giulia Sarti: “Il ministro di Grazia e giustizia Alfonso Bonafede ha firmato il decreto che ridetermina e amplia le piante organiche degli uffici giudiziari di merito, previsto dalla Legge di Bilancio 2019. Come avevamo anticipato qualche mese fa sono in arrivo tre nuovi magistrati al tribunale di Rimini e uno alla procura della Repubblica. Si tratta di una notizia importantissima che rafforza il sistema giustizia nel nostro territorio”.