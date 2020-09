RIMINI. Inaugurata la Nuova Struttura di RiminiRugby, la gratitudine per la Regione e il Comune

18 SETTEMBRE 2020

Una data storica ed una giornata meravigliosa per tutta la famiglia del RiminiRugby!

Oggi, alla presenza di Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, del Sindaco di Rimini Andrea Gnassi e dell’Assessore allo Sport del Comune di Rimini @Gianluca Brasini è stata inaugurata la Nuova Struttura che è già la nostra Nuova Casa.

Solo gratitudine per la Regione ed il Comune che hanno reso possibile questo sogno, credendo in noi,

e poi tanta emozione, commozione e gioia.

Ora tutti pronti per entrare in campo a giocare questa partita che è il futuro di tutti noi.

Il nostro sponsor Birra Amarcord, ci è stato vicino anche in questa occasione con tutta la gentilezza e freschezza di cui è sempre capace. Le sue innegabili doti sono state apprezzate in maniera particolare dal Sindaco che ne ha tessuto pubblicamente le lodi.