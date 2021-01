Rimini. Inaugurata mostra “Il cuore negli occhi”, gli scatti di cinque fotografi per aiutare Fondazione Karis 

Inaugurata mostra “Il cuore negli occhi”, gli scatti di cinque fotografi per aiutare Fondazione Karis

Rimini, 30 gennaio 2021 – Inaugurata ieri (29 gennaio) a Rimini, Common Space di via Quintino, la mostra fotografica “Il cuore negli occhi”. In esposizione, le immagini di cinque fotografi riminesi Isotta Gabellini, Giacomo Bellavista, Giuliano Mami, Roberto Masi e Manuel Palmieri. Scatti donati dagli autori alla Fondazione Karis e destinati alla vendita al pubblico. Ognuna della foto può essere acquistata al costo di 70 euro e l’intero ricavato dell’iniziativa sarà utilizzato per sostenere l’attività educative delle scuole pubbliche paritarie Karis. La mostra rimarrà aperta, ogni pomeriggio, fino a domenica 14 febbraio.