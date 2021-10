RIMINI. Inaugurati i nuovi laboratori informatici del Campus di Rimini dell’università di Bologna

Condividi l'articolo









Oggi giorno di inaugurazione per i nuovi laboratori informatici del Campus di Rimini dell’università di Bologna, occasione di visita per il Rettore Francesco Ubertini, accolto dal sindaco Jamil Sadegholvaad e altri rappresentanti dell’amministrazione comunale. Il coordinatore del Campus di Rimini, Sergio Brasini, ha voluto sottolineare lo stato di forma del campus di Rimini, testimoniato dai 101 nuovi iscritti al nuovo corso di laurea Magistrale in Nutrizione Umana, benessere e salute attivato nell’anno accademico 2021 – 2022.

Il sindaco Sadegholvaad ha rimarcato invece quanto l’università di Rimini debba essere “al centro dello sviluppo strategico della città per i prossimi 15 anni” e che “il parco del mare e la rete museale debbano sempre più incrociarsi con le dinamiche dell’ateneo”, legando la pianificazione strategica istituzionale – finalizzata alla riqualificazione radicale della città di Rimini – con l’attività didattica e al coinvolgimento dei protagonisti di quest’attività. “Il Comune di Rimini è stato abbastanza solo nel sostenere, anche economicamente, l’attività e il ruolo di UniRimini. Dico chiaramente che non solo non faremo un passo indietro, come hanno fatto altri Comuni e anche privati, ma ne vogliamo fare almeno tre in avanti”, ha concluso il sindaco.