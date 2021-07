Rimini. Incendio a villa Haydee sul lungomare Spadazzi

Condividi l'articolo









Incendio a villa Haydee sul lungomare Spadazzi a Miramare. La villa in degrado e abbandono da anni è usata come deposito. Ultimamente venivano segnalate anche persone senza fissa dimora all’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i Carabinieri. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.