RIMINI. Incendio al Parco XXV Aprile, a prendere fuoco un albero

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Rimini sono intervenuti alle 10:41 per un

incendio albero al Parco XXV Aprile di Rimini.

Il lavoro dei Vigili del fuoco è consistito nello spegnimento dell’albero tramite modulo

defender per incendio boschivo e con l’aiuto di motosega rimuovere quelle parti ormai

bruciate e pericolose.

Nello stesso tempo è stato rimonsso anche un grosso nido di calabroni che era presente

all’interno dell’albero: utilizzando le apposite tute adatte a proteggere gli utilizzatori contro i

rischi derivanti da punture di insetti, si sono avvicinati ed hanno messo in sicurezza la

parte del parco interessata.

Nessuna persona è rimasta ferita.

Comando Vigili del fuoco di Rimini